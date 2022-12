Ne treba kupovati sve ukrase, veće je veselje kad stvoriš nešto sam

Ana Mihac Kovačic iz Koprivnice u slobodno vrijeme ručno izrađuje dekorativne predmete zanimljivom makrame tehnikom. Osim krasnih lutkica koje izrađuje za poklon u raznim prigodama i za ukrašavanje prostora, u vrijeme Božića izrađuje figurice anđela koje oblikuje pomoću posebne špage, a osmislila je i vrlo originalnu štalicu sa Svetom obitelji, Marijom, Josipom i malim Isusom koja će pronaći svoje mjesto ispod božićne jelke. Materijali koji koristi u izradi su drvo i makrame špaga, pampas trava, uglavnom sve prirodno osim ljepila.

Božićnim ukrasima uvijek se najviše vesele najmlađi pa je tako i u Aninom domu. U obitelji se pripremaju za Božić pečenjem kolača, izradom ukrasa, ali i razgovorom i razmišljanjem o Isusovom rođendanu.

– Pripremamo se već dulje vrijeme. Pokušavamo razmišljati o tom danu jer smo vjernici, pripremamo se za njega više duhovno tako da čitamo Bibliju, ali i izradom ukrasa i kolača – kaže Ana.

Ana je odgojiteljica u Maloj školi Dječjeg vrtića Tratinčica, po struci je učiteljica.

– Najvažnije zanimanje i poziv mi je ipak biti mama. Najviše vremena provodim s djecom, to je moj život, ali uvijek nađem vremena i za nešto kreativno. Kad je nekome rođendan, neću prvo otići u dućan, uvijek djecu potičem da nešto izradimo, da nacrtaju čestitku, nešto svojega od srca da bude ipak posebnije. Zamotaš poklon malo drugačije, izrežeš, malo nešto izmisliš, to stvarno nije teško. Job, Ruah i Ruta vole izrezivati, bojati, čitati slikovnice, a gledaju i mene kad ja nešto izrađujem i tako uče. Trudim se to poticati kod njih, a vidim i po drugoj djeci da im to fali, rad prstima i kreativnost je jako zapostavljena u današnje vrijeme – kaže.

Ukrasi za bor ne moraju biti skupi. Ponekad nam bude toplije oko srca kad božićnu jelku krase ukrasi koje sami izradimo. Sve se može naučiti, treba imati samo malo smisla i uložiti malo truda i vremena.

– Nema veze koliko imaš godina, uvijek se možeš pokrenuti. Ne treba sve kupovati, veće je veselje kad stvoriš nešto sam. Djeci je to radost, a ujedno ih učim ljepoti, kreativnosti, samostalnosti i da ne moraju ovisiti samo o dućanima.