Nina: Shvatila sam da ljepota i novac ne znače ništa jer ništa nije važnije od zdravlja i obitelji

Prošlu godinu neki od nas nažalost ne pamte po najboljem, a jedna od njih je i Nina Bojanović, mlada djevojka iz Koprivnice koja je javnosti poznatija kao Miss Supranational Hrvatske. Mlada je misica oboljela je od epilepsije i većinu vremena provodi na liječenju u bolnici koja je zamijenila normalan život. Epilepsija je jedna od najučestalijih bolesti i neuroloških poremećaja, a zbog svojih karakteristika predstavlja ozbiljan medicinski i socijalni problem. Uzroci i simptomi raznoliki su, a epilepsija se opisuje kao kronični poremećaj stanica moždane kore koje iz različitih razloga postaju previše podražljive i reagiraju sinhronim izbijanjima električkih impulsa što se manifestira epileptičkim napadajima.





Nekontrolirana bolest

– U posljednjih sam šest mjeseci prošla svašta, i nije kraj. Epilepsija je bolest o kojoj se malo priča, ali je jako teška i ne možeš ju kontrolirati. Teško mi je, trenutno se loše nosim s njome jer je to nešto novo za mene. Pokušavam se dići na noge psihički, a i fizički, uz pomoć obitelji i liječnika – kaže nam Nina koja je sa svojih 20 godina dvaput bila u induciranoj komi i dva puta na respiratoru. Tamo su ju ‘stavili’ kako ne bi dobila srčani ili moždani udar.

– Shvatila sam da ljepota i novac ne znače ništa jer ništa nije važnije od zdravlja i obitelji. Bavila sam modelingom pa i postala Miss Supranational Hrvatske, no iskreno ću reći da mi taj izbor i nije trebao. Po prirodi sam dosta sramežljiva i nedovoljno samopouzdana da bih se nosila s tom titulom i bila u takvom svijetu – kaže Nina, ne misleći pritom ništa loše o tim izborima, no misli da joj to nije pomoglo kad govori o izgradnji sebe kao osobe.

Trenutno joj je najvažnije da stane na noge i fokus ponovno stavi na sebe.

– Epilepsija me uništila u dosta područja u životu. Ne mogu izaći van kao i svaka moja vršnjakinja, vozačka mi je ukinuta kao i neki poslovi o kojima sam sanjala. Od vremena provedenog u zatvorenom, u bolnici, imam strah izaći van jer me uhvati napad panike ili anksioznost – priča.

Teško joj je opisati kako epilepsija točno izgleda jer u trenutku napadaja nije svjesna što se događa, no dovoljno je reći da oni svjedoče takvim napadajima neku vrijeme ostaju istraumatizirani.

Silne zabrane

– Epileptičarima napadaj krene zujanjem u glavi, glavoboljom ili pritiskom na prsima, kao u mom slučaju. Liječnici još ne znaju što se događa jer su moji napadaji česti i dugo traju. S ovom bolešću moraš paziti na prehranu, alkohol je naravno zabranjen, što manje kave ili bilo čega što može utjecati na mozak. Jako je i važno u kakvom je osoba psihičkom stanju, a tablete pomažu kod smanjenja napadaja – otkriva 20-godišnjakinja dok proživljava najgore dane života.

U djetinjstvu se bavila plivanjem sedam godina, a ni tjelovježba joj nije strana.

U ranijim razgovorima opisala se kao pozitivna, iskrena i osjećajna osoba kojoj je najveća želja u životu postati sretna i uspješna žena koja ima svoju karijeru i svoju obitelj.

– Želim na kraju svega reći da, koliko god loše prođeš, kasnije te čeka nešto bolje. Život je borba. Također želim prije svega zahvaliti svojoj obitelji koja je uz mene cijelo ovo vrijeme jer bez njih se ne bih mogla lako nositi sa svojom borbom za normalnim životom jedne djevojčice – kaže Nina Bojanović.